L’indiscrezione: Entella, probabile divorzio con Fabio Gallo

29/05/2025 | 22:34:53

La Virtus Entella e Fabio Gallo potrebbero divorziare dopo una stagione straordinaria con la conquista della promozione in Serie B e della Supercoppa di C. Malgrado un contratto in scadenza tra poco più di un anno e dopo un confronto nelle ultime ore, la soluzione tutt’altro che da trascurare è quella di un divorzio. Ma aspettiamo l’evoluzione dei prossimi giorni per una decisione definitiva.

Foto: sito Entella