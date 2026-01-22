L’indiscrezione: En-Nesyri alla Juve, semaforo quasi verde. I dettagli

22/01/2026 | 19:35:23

En-Nesyri e la Juve: siamo in uno stato molto avanzato della trattativa. Dopo il naufragio dell’assalto a Mateta, i negoziati partiti da qualche giorno hanno portato a un’intesa di massima con il Fenerbahce anche al blitz in Turchia del direttore sportivo Ottolini. La trattativa è stata impostata sulla base di circa 6 milioni tra ingaggio e prestito oneroso dell’attaccante, con diritto di riscatto fissato a 18 milioni. Cifre di massima che possono essere ritoccate di poco. Diritto, ribadiamo, se fosse messo obbligo scatterebbe a condizioni molto difficili almeno oggi (per esempio la conquista dello scudetto). En-Nesyri aveva tante proposte, ha messo la Juve in primo piano, confermando le indiscrezioni turche della settimana scorsa. Ma a quei tempi la Juve non aveva ancora acceso i fatti, ancora concentrata su Mateta. Adesso siamo il semaforo è quasi verde, la Juventus aspetta il via libera.

Foto: Instagram personale