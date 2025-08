L’indiscrezione: El Bilal Touré in uscita, sondaggi anche da PSV e Turchia

03/08/2025 | 21:45:03

El Bilal Touré potrebbe lasciare l’Atalanta in questa finestra di mercato. Per l’attaccante centrale maliano classe 2001, arrivato due estati fa a Bergamo e con altri due anni di contratto, sono arrivati diversi sondaggi anche dal PSV Eindhoven e da un altro paio di club turchi. Potrebbero esserci altri sondaggi in arrivo per lui e verranno analizzati con attenzione: dopo il prestito oneroso di Stoccarda, l’Atalanta cerca una svolta che sia quella definitiva.

Foto: insta personale