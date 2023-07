L’indiscrezione: El Bilal Touré-Atalanta, domani visite a Milano

Domani inizierà l’avventura italiana di El Bilal Touré. Il centravanti reduce da una bella stagione all’Almeria (7 gol in 21 presenze), arriverà domani mattina intorno alle 11 alla Clinica La Madonnina di Milano per svolgere le visite mediche di rito prima con l’Atalanta. Un’operazione da 20 milioni più ricchi bonus che entrerà nella storia come il calciatore più pagato dal club bergamasco.

Foto: El Bilal Instagram