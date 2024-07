L’Eintracht Braunschweig non molla per il centrocampista offensivo Thorir Helgason di proprietà del Lecce. Reduce dal prestito che lo ha visto protagonista, è stata presentata una proposta di 500 mila euro per Helgason. C’è concorrenza, ma l’Eintracht Braunschweig confida di riportare il ragazzo in Germania dopo la recente parentesi molto positiva.

Foto: Twitter Lecce