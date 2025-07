L’indiscrezione: Ederson in stand-by, l’Atalanta insiste per il rinnovo

29/07/2025 | 23:15:54

L’Atalanta è alle prese con la vicenda Lookman e confida che, in caso di accordo, sia l’ultima cessione eccellente di un’estate rivoluzionaria. Il discorso coinvolge Ederson, una settimana fa vi avevamo raccontato che la Dea ha intenzione di allungare il contratto in scadenza nel 2027. E confermiamo che l’idea è questa, a meno che non ci siano cambiamenti di rotta con offerte irrinunciabili. Ricordiamo che Ederson è stato seguito a lungo, fin dalla scorsa estate, dal Manchester United e che ci sono stati sondaggi approfonditi dell’Al Hilal.

FOTO: Instagram Ederson