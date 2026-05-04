L’indiscrezione: Ederson, il balletto Atletico Madrid-Manchester United. Gli scenari

04/05/2026 | 19:45:32

Ederson ha poco più di un anno di contratto con l’Atalanta, scadenza 2027, con concrete possibilità di lasciare il suo attuale club la prossima estate. Oltre un anno e mezzo fa vi avevamo svelato l’irruzione del Manchester United, anche un incontro a Zingonia, per il centrocampista brasiliano con richiesta di 50 milioni e la necessità dell’Atalanta di non privarsene. Avevamo aggiunto nei mesi successivi a seguito della vittoria dell’Europa League che Ederson sarebbe stato un obiettivo del Manchester United per le sessione successive di calciomercato. Il nome torna con forza in queste settimane, a maggior ragione se pensiamo che proprio a centrocampo ci sarà una rivisitazione e lo United avverte la necessità di nuovi investimenti. Tra dicembre e gennaio scorsi avevamo aggiunto in esclusiva che, nel corso dell’operazione Lookman, l’Atletico Madrid aveva bussato con forza per Ederson, il desiderio di giocare d’anticipo in vista della prossima finestra di mercato. L’Atletico ha un accordo totale con l’entourage di Ederson ma offre all’Atalanta 30 milioni più eventuali bonus, la richiesta del club bergamasco è di 7-8 milioni più alta. E in assenze di intese totali, pur essendo il brasiliano un pallino di Simeone, l’eventuale rilancio sul cartellino del Manchester United va tenuto in considerazione.

foto x atalanta