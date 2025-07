L’indiscrezione: Ebosse in arrivo per le visite con il Verona

13/07/2025 | 21:15:49

Esclusiva confermata. Nel pomeriggio vi avevamo svelato la forte irruzione del Verona per il difensore centrale Enzo Ebosse, in uscita da Udine. Possiamo aggiungere un altro dettaglio che rafforza quanto anticipato: nelle prossime ore il classe 1999 raggiungerà la destinazione per le visite e per mettersi a disposizione dei nuovi compagni in ritiro da poche ore a Folgaria.

Foto: Instagram Udinese