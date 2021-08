L’indiscrezione: Dzeko no stop. L’Inter aspetta il via libera tra stasera e domani. Su Vlahovic…

Edin Dzeko dalla Roma all’Inter no stop. La deadline prevede il via libera tra stasera e domani, più domani che stasera, in modo da permettere a Romelu Lukaku – dopo le visite mediche – di raggiungere i nuovi compagni del Chelsea.

La Roma sta lavorando per il sostituto, l’Inter ha un accordo totale con il bosniaco (biennale da circa 5 milioni netti a stagione più bonus). Aggiornamento su Vlahovic: sono girate foto “strane” di un incontro tra Marotta e Barone, tutte da verificare, anzi sarebbe meglio dire che oggi appartengono alla categoria “fake news”. La Fiorentina ha ricevuto almeno quattro proposte per Vlahovic, ma non intende cedere e sta lavorando con impegno al rinnovo.

