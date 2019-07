L’indiscrezione: Dzeko-Inter, dall’accelerata vera di venerdì alla settimana della svolta

L’accelerata dell’Inter per Edin Dzeko, confermata, è di venerdì scorso. Ora la volontà è quella di sbloccare entro questa settimana. E’ vero che la Roma non ha ancora il sostituto, ma è altrettanto vero che ogni giorno che passa avvicina il bosniaco alla scadenza, visto che non esistono margini per un rinnovo. Ecco perché ora si può davvero entrare nel vivo per una cifra tra i 13 e i 14 milioni.

Foto: Twitter ufficiale Roma