L’indiscrezione: Dzeko ai saluti, lo Schalke 04 insiste più del Paris FC, no a un’altra pista straniera

20/01/2026 | 11:34:01

Edin Dzeko si prepara a lasciare la Fiorentina, il gigante bosniaco ha un contratto con scadenza 2027 e guadagnerà circa un milione netto fino al prossimo giugno. La sua avventura in viola è ormai ai titoli di coda. Due club si sono messi in fila da giorni: lo Schalke 04 e il Paris FC con i tedeschi (Bundesliga2) che stanno aumentando i giri del motore per arrivare a un’intesa. In Italia ci ha provato soprattutto De Rossi, ma l’ingaggio alto ha reso da subito complicata l’operazione. Dzeko ha ricevuto anche un’altra proposta nelle scorse settimane (Dubai?), ma l’ha scartata.

foto sito Fiorentina