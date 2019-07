L’indiscrezione: D’Ursi al Bari via Napoli, domani il giorni delle firme

Eugenio D’Ursi è l’ennesima conferma dello straordinario mercato del Bari. Domani ci saranno le firme per il trasferimento dell’attaccante esterno classe 1995 dal Catanzaro al Napoli, subito dopo D’Ursi si trasferirà immediatamente al Bari e renderà ancora più competitiva una squadra che si presenta come la principale candidata alla promozione nel prossimo torneo di serie C.