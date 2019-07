Piero Ducci si appresta ad entrare nell’area scouting della Fiorentina. Il contatto con Pradè porterà a un incarico nel club viola, osservatore in giro per il mondo. Ducci ha lavorato per una vita nel Milan di Berlusconi, uomo di fiducia di Ariedo Braida. Adesso una nuova opportunità con la Fiorentina.