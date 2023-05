L’indiscrezione: ds Spal, tornano in auge i nomi Collauto e Poggi

La Spal deve scegliere gli uomini per fare mercato. E torna sui due nomi che vi avevamo anticipato poco più di una settimana fa: parliamo di Mattia Collauto e Paolo Poggi, entrambi ben conosciuti da Tacopina fin dai tempi di Venezia. Negli ultimi giorni aveva preso consistenza il nome di Matteo Scala con il suo gruppo di lavoro, ma è possibile che Scala resti al Genoa perché con la Spal non ci sono state intese su programmi e ruoli. Proprio per questo Tacopina è tornato su Collauto e Poggi, sorpresa di oltre una settimana fa, in attesa delle decisioni definitive.

Foto: logo SPAL