L’indiscrezione: ds Mantova, la durata del contratto di Rinaldo. E sulla panchina…

30/10/2025 | 10:33:19

Ieri sera vi abbiamo anticipato la svolta Mantova, l’accordo ormai in dirittura con Leandro Rinaldo. La firma arriverà nella prossime ore, il contratto avrà una durata fino al 30 giugno 2027 e l’intenzione è quella di tirare il Mantova fuori da una classifica molto complicata e appesantita dalla sconfitta di ieri sera contro il Catanzaro. Possanzini resta sempre più in bilico, al momento non ci sono conferme su Corini, le valutazioni sono in corso.