L’indiscrezione: ds Livorno, in pole c’è Rubino

Il Livorno, sempre nel bel mezzo delle vicende societarie, deve comunque scegliere un direttore sportivo. E nelle ultimissime ore è balzato in pole Raffaele Rubino, ultima esperienza a Trapani e che era stato vicino a qualche altro club di Serie C. Ora il Livorno con possibilità in assoluto rialzo di arrivare agli accordi definitivi.

Foto: Facebook