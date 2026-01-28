L’Indiscrezione: Doumbia, il Genoa ha fatto un’offerta ufficiale

28/01/2026 | 23:40:36

Vi abbiamo fatto in più occasioni il nome di Doumbia, centrocampista classe 2007 arrivato pochi mesi fa al Team Altamura e che si è subito messo in evidenza attirando l’attenzione di diversi club. Anche Milan e Como lo hanno apprezzato e fatto seguire, ma adesso il Genoa ha formulato un’offerta ufficiale al club pugliese e l’ha fatto nella giornata di oggi. La valutazione del Team Altamura è di circa 700-800 mila euro, il Genoa parte da una base di 500mila euro, esistono i margini per avvicinarsi a un accordo.

foto facebook altamura