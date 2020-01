L’indiscrezione: Douglas Costa-Bayern, le idee della Juve sono chiare. In estate…

Una fonte autorevole come la Bild, che rispettiamo profondamente, ha parlato in giornata di un possibile ritorno di Douglas Costa al Bayern Monaco. Da informazioni in nostro possesso, risulta che la Juve non abbia intenzione di privarsi del brasiliano in questa sessione di mercato, ritenendolo fondamentale nelle varianti tattiche che possono mettere Sarri nella condizione di utilizzare il 4-3-3. Lo stesso allenatore apprezza moltissimo Douglas Costa, è ovvio che gli chieda continuità di rendimento rispetto ai grandi strappi che spesso lo portano ad essere protagonista. Quindi, qualsiasi valutazione sul futuro del brasiliano è rinviata alla prossima estate: la Juve aspetta la definitiva esplosione di Douglas Costa.

Foto: Twitter ufficiale Uefa