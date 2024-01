Francesco Donati, terzino destro classe 2000 in prestito dall’Empoli, può lasciare presto Lecco. Nelle prossime ci sarà la risposta del Sudtirol che aveva già fatto più di un sondaggio, ma resta in lizza Ternana (come già segnalato) se dovesse cedere Diakite. E in Serie C ci sta provando il Gubbio, ma deve aspettare.

Foto: Sito Lecco