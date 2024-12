L’indiscrezione: Djidji atteso a Empoli nei prossimi giorni

L’Empoli vuole prendere un difensore svincolato e sta tornando su una pista già battuta la scorsa estate. Stiamo parlando di Koffi Djidji, francese naturalizzato ivoriano classe 1992, ex Torino e che non ha avuto opportunità negli ultimi mesi. All’Empoli era già stato proposto ad agosto, adesso Djidji dovrebbe arrivare in Toscana venerdì prossimo per un periodo di prova che potrebbe poi portare al tesseramento.

Foto: X Torino