L’indiscrezione: Disasi, la Juve non c’è. L’Atalanta ci pensa

Axel Disasi lascerà probabilmente il Chelsea per andare a giocare. Ci sono state alcune trame con i club italiani, ma intanto la Juve ha giocato comunicato di non essere interessata, ha altri obiettivi. L’Atalanta, invece, ci pensa e può essere una soluzione per l’emergenza dopo aver sondato altri profili in Premier. L’Atalanta si è anche informata su Erlic che piace al Parma e che può lasciare Bologna. Tornando a Disasi, ha altre offerte dalla Germania.

Foto: sito Chelsea