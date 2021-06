L’indiscrezione: Dionisi-Sassuolo, Caserta-Benevento e Alvini-Perugia, ci siamo

Tre panchine avranno presto un padrone, assolutamente in linea con quanto vi abbiamo raccontato nei dettagli. Alessio Dionisi vede il Sassuolo, malgrado un atteggiamento che in modo legittimo all’Empoli non è piaciuto. Dionisi è sotto contratto, entro domenica ci sarà un incontro tra i due club in modo da liberare l’allenatore pronto a firmare un biennale. Il Sassuolo non intende pagare un indennizzo né di 700 né di 500 mila euro, si troverà una soluzione con una contropartita tecnica.

Lunedì sarà probabilmente il giorno per liberare Fabio Caserta in direzione Benevento: l’allenatore ormai ex Perugia rinuncerà al premio promozione, il rapporto tra i predicente farà il resto. E da martedì ogni momento sarà quello giusto per annunciare Massimiliano Alvini da parte degli umbri: pronto un contratto fino a giugno 2022 con opzione.

Foto: Twitter Empoli