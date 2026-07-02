L’indiscrezione: difensore Cagliari, resiste Kofler con Natali

03/07/2026 | 00:05:19

Il Cagliari vuole prendere un difensore centrale giovane. Vi abbiamo parlato di Andrea Natali, classe 2008, di proprietà del Bayer Leverkusen e nella lista di diversi club. L’idea è quella di non accettare il corteggiamento di Napoli e Atalanta perché la priorità è giocare con una certa continuità, vedremo se gli scenari cambieranno. Su di lui anche l’AZ Alkmaar che lo ha già avuto in prestito. Intanto, il Cagliari continua a seguire Raphael Kofler, classe 2005 del Sudtirol, che ha una valutazione di 4-5 milioni.

Foto: Instagram Sudtirol