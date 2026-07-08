L’indiscrezione: Dibu Martinez-Juve, il rinvio è inevitabile

08/07/2026 | 23:20:31

Stamattina la Juventus, come documentato dalle immagini di Sportitalia, ha incontrato l’intermediario di Dibu Martinez. Il profilo è quello preferito e c’è la volontà dell’argentino di intraprendere una nuova esperienza dopo il periodo trascorso all’Aston Villa. Ma, con i Mondiali in corso e l’Argentina ai quarti di finale, è difficile avete certezze. Anche perché la Juventus non ha ancora parlato in modo approfondito con il club inglese, quindi il rinvio è inevitabile. Ricordiamo che la Juventus nelle ultime settimane ha sondato sia Vicario che Suzuki.

Foto: twitter Argentina