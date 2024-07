L’indiscrezione: Di Gregorio alla Juventus, domani le firme. I dettagli

Michele Di Gregorio sarà il nuovo portiere della Juventus, ovviamente non è una notizia. Possiamo dare le cifre definitive: 3 milioni circa per il prestito, 15 per l’obbligo di riscatto. A Di Gregorio un pluriennale da 1,8 milioni a stagione più bonus. Domani gli ultimi dettagli e le firme, già entro il weekend le possibili visite. Szczesny resta in uscita, l’Al Nassr un’opzione sempre da tenere in considerazione, ricordiamo che il mercato in Arabia deve ancora aprire.

Foto: Instagram Monza