L’indiscrezione: Di Carmine, rilancio Cremonese

Samuel Di Carmine non andrà alla Reggina, il club granata ha infatti scelto Galabinov. L’Ascoli è in pressing, ma in giornata si è rifatta sotto la Cremonese che potrebbe fare un’offerta importante. La Cremonese cerca un attaccante con quelle caratteristiche e ha sondato anche Pellè, ma quest’ultimo potrebbe andare al Lecce. Su Di Carmine il mercato potrebbe comunque allargarsi nei prossimi giorni se alcuni club (per esempio il Benevento, non sicuro di tenere Lapadula) dovessero avere la necessità di prendere un profilo con quelle caratteristiche.

Foto: Instagram personale Di Carmine