L’indiscrezione: Di Carmine, no alla B. Partita aperta per il rinnovo con l’Hellas

Samuel Di Carmine ha un contratto in scadenza e vorrebbe trovare l’accordo con il club. La partita resta aperta, ci saranno altri colloqui nei prossimi giorni. Di Carmine potrebbe avere mercato in B, ma gli sviluppi sono difficili per tanti motivi. Il rinnovo può intanto essere una soluzione, a meno che non arrivino proposte allettanti dalla Serie B.