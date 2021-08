L’indiscrezione: Di Carmine alla Cremonese, visite alle 14. L’accordo è di quattro giorni fa

Samuel Di Carmine sarà il nuovo attaccante della Cremonese. Ve lo avevamo anticipato quattro giorni fa, non ci sono state sorprese nel bel mezzo di tante voci. Al punto che tra poco, alle 14, Di Carmine svolgerà le visite con il suo nuovo club, dopo il via libera – già arrivato – da parte del Verona. Un colpo importante per la Cremonese che legittima le ambizioni del club di Arvedi, partito con uno squillante 3-0 sul Lecce in campionato.

Foto: Instagram Di Carmine