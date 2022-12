L’indiscrezione: Demme e il suo futuro, ecco tutta la verità

Diego Demme ha voglia di giocare, rispetta le scelte di Spalletti a Napoli e non potrebbe essere diversamente considerato che la squadra azzurra è una macchina perfetta. Demme viene accostato da qualche settimana alla Salernitana: non discutiamo il gradimento, ma per il momento è tutto bloccato, non soltanto per una questione di ingaggio. Il centrocampista vuole aspettare e farà un punto definitivo nel giro di un paio di settimane: sa che la Salernitana è in pressing, ma nello stesso tempo la sua decisione deve combaciare con quella dell’attuale club. Demme valuterà con il Napoli, sa di avere diversi estimatori (per esempio Gattuso a Valencia) in attesa di capire se gli attestati di stima potranno diventare una trattativa. E soprattutto se il Napoli lo libererà.

Foto: twitter Napoli