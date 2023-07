L’indiscrezione: De Winter, il Genoa garantisce obbligo. Ma c’è una pista inglese

Koni De Winter non è intoccabile in casa Juve. È arrivata soprattutto una proposta del Genoa che garantirebbe l’obbligo di riscatto per il difensore, la formula che chiede il club bianconero. Ma la Juve vuole decidere con calma, semplicemente perché si potrebbe materializzare una proposta – già preannunciata – di un club inglese. E soltanto in quel momento verrà presa una decisione definitiva, con il Genoa che continua comunque a sperare.

Foto: Twitter Juventus