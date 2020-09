L’indiscrezione: De Sciglio, sì alla Roma. Ora manca il via libera definitivo. Su Karsdorp e Faraoni…

Mattia De Sciglio ha aperto alla Roma, accettando il trasferimento. Concordato anche l’ingaggio, da 2,8 milioni a stagione più eventuali bonus, la Juve lo libera in prestito con diritto di riscatto. La Roma farà le ultime riflessioni prima di dare il via libera all’operazione. Anche se nelle ultimissime ore sono state fatte alcune valutazioni su Davide Faraoni, in uscita dall’Hellas. Mentre il Genoa aspetta Karsdorp, nella speranza che il diretto interessato sciolga le perplessità emerse nelle ultimissime ore. E le perplessità di Karsdorp, con Santon in organico, portano il club giallorosso a riflettere malgrado il sì di De Sciglio.

Foto: twitter personale