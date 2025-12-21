L’indiscrezione: De Rossi insiste per Pisilli e aspetta la decisione di Dzeko

21/12/2025 | 19:19:24

Daniele De Rossi confida di avere qualche rinforzo per un Genoa sempre più competitivo. Il discorso legato a Perin lo abbiamo raccontato ieri sera. Si è parlato anche di Dzeko per l’attacco, tutto questo per la sua profonda amicizia con l’attaccante bosniaco che non è stato fin qui protagonista a Firenze. Il bosniaco non ha avuto un grande impatto con i viola, gioca poco e fin qui non ha inciso. Il feeling con De Rossi può favorire uno sbocco di mercato, sempre se Dzeko lasciasse la Fiorentina nella prossima sessione ormai alle porte. DDR stravede per i giovani e ha un nome sul taccuino: vi abbiamo già parlato di Niccolò Pisilli, un suo pupillo da sempre, bisogna aspettare la decisione della Roma che oggi è alle prese con altre situazioni prioritarie. E magari ci sarà occasione per parlarne di persona visto che il Genoa sarà nei prossimi giorni avversario dei giallorossi all’Olimpico. Per Pisilli c’è stata una manifestazione di interesse da parte di due o tre club di Serie A, ma in caso di cessione in prestito il Genoa potrebbe avere una corsia preferenziale.

foto insta roma