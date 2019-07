La Reggina sta per cedere il centrocampista Andrea De Falco, arrivato lo scorso gennaio dal Vicenza. Domani ci sarà un incontro con la Viterbese per trovare le intese definitive. In uscita anche l’attaccante Baclet: sfumato lo scambio con Sarao, che ha scelto il Cesena, il classe ’86 deciderà tra Virtus Francavilla e Monopoli.