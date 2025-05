L’indiscrezione: De Bruyne-Napoli, scambio di documenti in corso. Sulle visite…

31/05/2025 | 12:40:20

Kevin De Bruyne è un promesso sposo del Napoli, al punto che è in corso lo scambio dei documenti dopo aver trovato tutti gli accordi. In corso per cercare di completare tutto entro il weekend. Il Napoli, come già anticipato, ha confidato e ancora confida di poter effettuare le visite mediche per il centrocampista in scadenza di contratto con il Manchester City nella giornata di lunedì. Tuttavia molto dipenderà da tutti i cavilli che dovranno essere completati entro la giornata di domani in modo da poter permettere a De Bruyne di raggiungere l’Italia per le visite con il suo nuovo club. Per questo motivo la macchina burocratica è già in moto. Altrimenti tutto slitterà dopo gli impegni con il Belgio, partendo comunque dal presupposto che la volata per De Bruyne partita (con certezze assolute) lo scorso 7 maggio sta per essere perfezionata nei minimi dettagli.

Foto: Instagram City