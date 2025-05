L’indiscrezione: De Bruyne al Napoli è solo un passaggio formale

24/05/2025 | 13:10:45

Kevin De Bruyne al Napoli: vale quanto vi abbiamo anticipato lo scorso 7 maggio. Ovvero che la presenza a sorpresa della moglie in città fosse già un tassello importante rispetto alla decisione presa. Precedenza al Napoli, gradimento per il Napoli. E malgrado in quelle ore parlassero di un affare ritenuto “molto difficile” per via di in pressing Liverpool in realtà mai manifestatosi. Adesso mancano davvero gli ultimi dettagli formali per il trasferimento al Napoli del centrocampista in scadenza di contratto con il Manchester City. Gli ultimi dettagli vanno attesi, ovviamente, ma la strada è questa. Confermata anche la proposta biennale (con opzione per una terza stagione) da circa 7-8 milioni a stagione più bonus. Ulteriore dettaglio significativo: De Bruyne non deve fare alcun tipo di risposta perché ha già scelto, soprattutto nell’ultima settimana ha interrotto i collegamenti con qualsiasi altro club. Ecco perché De Bruyne al Napoli è solo un passaggio formale, importante ma formale…

Foto: Instagram City