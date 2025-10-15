L’indiscrezione: D’Aversa-Empoli, accordo per la risoluzione

15/10/2025 | 12:51:40

Roberto D’Aversa ha risolto pochi minuti fa il contratto che lo avrebbe legato all’Empoli fino al prossimo giugno. Accordo trovato e possibilità per l’allenatore di valutare qualsiasi altra proposta. D’Aversa era arrivato a Empoli nell’estate 2024, nella scorsa stagione la retrocessione all’ultima giornata dopo una serie di infortuni e contrarietà. Tra i momenti indimenticabili la semifinale di Coppa Italia contro il Bologna. Adesso la fine anticipata del rapporto.

Foto: Instagram D’Aversa.

English version