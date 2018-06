L’indiscrezione: Darmian, la fedeltà alla Juve ora può pagare. Cancelo, stand-by calcolato

Una fedeltà che dura da mesi e mesi. Ora Matteo Darmian aspetta di incassare il premio Juve. E i prossimi giorni possono essere quelli decisivi per il nero su bianco. Accordo totale (da mesi) sul l’ingaggio, rilancio in vista per il cartellino: la Juve è pronta a toccare e anche sfondare i 15 milioni rispetto ai 18 chiesti dal Manchester United. Per Cancelo fase di stand-by, calcolata nel senso che si vuole mettere alle strette il Valencia che deve fare cassa entro il 30 giugno e che continua a chiedere 40 milioni senza troppe dilazioni nel pagamento. La Juve ha il sì di Cancelo, approfondisce per Darmian, in attesa di tornare sul terzino nell’ultima stagione all’Inter.

Foto: bleacher report