L’indiscrezione: Daniel Maldini, perché l’attesa continua

09/01/2026 | 23:50:43

Daniel Maldini non è più intoccabile in casa Atalanta e questo lo abbiamo capito. Ma nello stesso tempo non è una prima scelta per chi fin qui non ha affondato, fermo restando che la situazione può cambiare nei prossimi giorni. La Lazio vuole dedicarsi prima al centrocampista (vi abbiamo raccontato tutto) e poi vedrà come muovessi sugli esterni. Anche perché nel frattempo potrebbero esserci evoluzioni in quel settore tra Isaksen e Cancellieri che comporterebbero un ritorno sul mercato. Maldini non ha solo la Lazio, ma aspetta anche la Lazio: non era situazione da definire entro questa settimana, si parlava quasi di scambio di documenti. Il discorso è rinviato, in attesa di una decisione definitiva.

Foto: X Atalanta