L’indiscrezione: Daniel Maldini, il Cagliari resta in corsa. E non è da solo

20/07/2026 | 23:50:05

Il Cagliari resta in corsa per Daniel Maldini, confermando le indiscrezioni che vi abbiamo dato diverso tempo fa. Anche il Sassuolo ci sta pensando, ma il Cagliari vuole insistere. Il direttore sportivo Accardi ha già lavorato con il figlio d’arte, i rapporti tra il club di Giulini e l’Atalanta sono eccellenti, certificati da diverse operazioni. Non siamo in chiusura, ma l’interesse resta alto.

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