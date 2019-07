Angelo D’Angelo può tornare all’Avellino. Ci sono stati contatti anche nelle ultime ore per il centrocampista che la scorsa estate aveva lasciato l’Irpinia dopo l’esclusione dal campionato di B per andare a Caserta. Ha un contratto di due anni con il suo attuale club, ma ora può profilarsi un ritorno ad Avellino. Per D’Angelo anche la Reggina ha fatto un sondaggio non approfondito.