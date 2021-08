L’indiscrezione: D’Angelo alla Cavese, è fatta. Contratto biennale

Il classe 1985, Angelo D’Angelo, sarà un nuovo centrocampista della Cavese. Dopo quanto vi abbiamo raccontato nella giornata di ieri, le parti interessate hanno raggiunto totalmente l’accodo per un contratto biennale. Un’importante innesto per la squadra campana, il giocatore originario di Salerno, vanta grande esperienza con le sue 339 partite disputate e 41 gol totali tra Serie B e C.

Foto: Instagram giocatore