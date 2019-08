L’indiscrezione: Dalbert domattina a Firenze per le visite

Oggi era il giorno, tutto confermato. La Fiorentina ha chiuso l’operazione Dalbert in prestito secco dall’Inter. Vi avevamo detto che il tempo avrebbe giocato a favore del club viola dopo il mancato accordo tra Inter e Nizza, i francesi, infatti, mai avevano deciso di pagare il prestito oneroso. Per domani, se non ci saranno variazioni, è programmato l’arrivo di Dalbert a Firenze per le visite, ultimo passaggio prima della firma e dell’annuncio. Il brasiliano sarà viola fino a giugno, poi si stabilirà il futuro. E Biraghi – come ampiamente raccontato – si appresta a tornare all’Inter.

Foto: Twitter ufficiale Inter