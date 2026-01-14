L’indiscrezione: Dagasso, il Cagliari riflette e vira su Sulemana. Ora il Genoa…

14/01/2026 | 18:55:16

Dopo la call di ieri, il Cagliari si è concesso una pausa riflessione su Matteo Dagasso, centrocampista classe 2004 di talento di proprietà del Pescara. Stamattina Giulini ha preso tempo, vorrebbe chiudere adesso per luglio, sta preparando il ritorno di Sulemana e corteggia Anjorin come rivelato, ma per il club abruzzese cedere adesso alle condizioni giuste è un’opportunità. Il Genoa può tagliare il traguardo a patto che pareggi la richiesta di 2,5 milioni più bonus, sullo sfondo resta il Venezia (un altro scenario anticipato) che offre anche una contropartita tecnica. Normale che lo scenario della serie A possa essere di totale gradimento per Dagasso, ma serve definire totalmente l’intesa tra Pescara e Genoa.

Foto: sito FIGC