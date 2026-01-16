L’indiscrezione: Dagasso e l’incrocio tra Fila e Ambrosino. Il Genoa insiste

16/01/2026 | 23:55:28

Aggiornamento su Andrea Dagasso, centrocampista classe 2004 in uscita dal Pescara. Il Cagliari si è defilato, il suo procuratore lo spinge al Genoa da sempre in corsa, ma serve il via libera del club abruzzese. Il Genoa resta in corsa, ma il Venezia (che abbiamo accostato a Dagasso quattro giorni fa quando non c’era traccia) non molla e propone il prestito dell’attaccante Fila più soldi per battere la concorrenza. Ma prima il Venezia aspetta Ambrosino, ci sono gli accordi totali in attesa del via libera del Napoli.

Foto: sito FIGC