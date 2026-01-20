L’indiscrezione: da Riccio a Izzo, aggiornamenti Avellino

20/01/2026 | 23:30:11

Nelle prossime ore il difensore Alessandro Pio Riccio, in uscita dalla Sampdoria, farà le visite con l’Avellino, confermando la nostra esclusiva del 23 dicembre. Se andrà tutto ok, si metterà a disposizione di Biancolino. Aggiornamento su Armando Izzo: sabato scorso vi avevamo svelato che sul centrale del Monza c’era stata una prima proposta dell’Avellino e che il diretto interessato aveva chiesto di saltare l’impegno contro il Frosinone. I dialoghi stanno andando avanti e proseguiranno fino a domani, gli irpini hanno proposto un impegno fino a giugno con opzione, Izzo chiede almeno un anno in più. E nelle prossime ore l’Avellino deciderà se procedere ulteriormente oppure se fermarsi.

Foto: sito Monza