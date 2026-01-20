TOP NEWS
NEWS
CALCIOMERCATO
SERIE A
SERIE B
EDITORIALE

L’indiscrezione: da Riccio a Izzo, aggiornamenti Avellino

20/01/2026 | 23:30:11

article-post

Nelle prossime ore il difensore Alessandro Pio Riccio, in uscita dalla Sampdoria, farà le visite con l’Avellino, confermando la nostra esclusiva del 23 dicembre. Se andrà tutto ok, si metterà a disposizione di Biancolino. Aggiornamento su Armando Izzo: sabato scorso vi avevamo svelato che sul centrale del Monza c’era stata una prima proposta dell’Avellino e che il diretto interessato aveva chiesto di saltare l’impegno contro il Frosinone. I dialoghi stanno andando avanti e proseguiranno fino a domani, gli irpini hanno proposto un impegno fino a giugno con opzione, Izzo chiede almeno un anno in più. E nelle prossime ore l’Avellino deciderà se procedere ulteriormente oppure se fermarsi.
Foto: sito Monza