L’indiscrezione: Cutrone, conferme sull’interesse anche del Parma. Le mosse del Genoa

Gli attaccanti animeranno, come sempre, gli ultimi dieci giorni di mercato. La premessa è che Lasagna è un promesso sposo del Verona, operazione da circa 10 milioni più bonus. E che l’Udinese ha mosso passi concreti per Fernando Llorente, pur valutando altre piste. Confermiamo l’anticipazione de giorni scorsi di Sportitalia su Patrick Cutrone: può tornare in Italia dopo il rientro per fine prestito al Wolverhampton, piace al Parma.

Il Genoa sa che fino all’ultimo la posizione di Scamacca può cambiare, con la Juve sempre fortemente interessata, Bologna e Parma alle spalle. E per questo sta marcando Lammers fin dal giorno di Natale, ma deve aspettare l’Atalanta alle prese anche con la vicenda Gomez. Tuttavia il Genoa non molla la pista Adolfo Gaich, i dialoghi con lo CSKA Mosca vanno avanti, si tratta di un vecchio pallino di Preziosi.

Foto: Sito Fiorentina