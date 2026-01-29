L’indiscrezione: Cutrone al Monza, solo conferme! I dettagli

29/01/2026 | 20:30:27

Patrick Cutrone al Monza conferma quanto vi abbiamo raccontato in esclusiva qualche giorno fa. Sembrava una traiettoria impossibile, smontata anche da qualche sito sul Monza, in realtà ci sono tutti gli accordi. Cutrone si trasferisce in Brianza con la formula del prestito con obbligo di riscatto, c’è il via libera sia del Parma che del Como proprietario del cartellino. Al punto che già domani Cutrone è atteso per le visite con il suo nuovo club.

Foto: sito Parma