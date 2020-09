Oggi Cigarini, domani Riviere. Anche l’attaccante francese classe 1990 è pronto per le visite con il Crotone, il club che lo ha corteggiato nell’ultima settimana trovando l’accordo biennale. Un’operazione importante perché Riviere ha dimostrato in Serie B di avere i colpi necessari per ben figurare anche in una categoria più prestigiosa. E il Crotone ci punta.

Foto: Sito Cosenza.