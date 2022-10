Una sconfitta pesante, 5-0 in casa della Spal, dopo il ko interno contro il Genoa malgrado la superiorità numerica e i tre ceffoni rimediati nel derby di Reggio Calabria. La posizione di Davide Dionigi a Cosenza adesso non è più al sicuro, nelle prossime ore ci saranno valutazioni da parte della proprietà. Non è stata ancora presa una decisione, ma Dionigi è in discussione.

Foto: sito Ascoli