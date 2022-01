Un grande colpo per la Cremonese, a conferma di indiscutibili ambizioni. Si tratta di Cedric Gondo, un’operazione a sorpresa di pochi giorni fa e che è stata completamente definita. Al punto che domani l’attaccante, in scadenza di contratto con la Salernitana, sarà a Cremona per le visite. Per lui pronto un contratto fino al 30 giugno 2024.

Foto: Twitter